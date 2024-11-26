Advertisement

عربي-دولي

جامعة الدول العربية: إسرائيل تسعى لرسم خريطة جديدة للمنطقة

Lebanon 24
26-11-2024 | 14:19
A-
A+
Doc-P-1284311-638682552421865865.jpg
Doc-P-1284311-638682552421865865.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أن "إسرائيل تسعى لرسم خريطة جديدة للمنطقة، الأمر الذي يمكن أن يقوض أي احتمال لقيام دولة فلسطينية مستقبلية على حدود 1967".

وشدد أبو الغيط خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في مدينة فيوچي بإيطاليا بمشاركة مجموعة من وزراء خارجية الدول العربية أن "إسرائيل ليست فوق القانون وليست خارج نطاق العقاب"، مثنياً على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
Advertisement

وأكد أبو الغيط أن هذا القرار يؤكد اعتراف المجتمع الدولي بالجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة من قتل الأطفال والنساء وتجويع سكان القطاع وتدمير البنية التحتية للقطاع على مدار أكثر من عام كامل.

وشدد الأمين العام للجامعة أن الطريق الوحيد لتحقيق وقف إطلاق النار سواء في غزة أو في لبنان هو اتخاذ مواقف أقوى من قبل المجتمع الدولي في مواجهة إسرائيل، بما في ذلك حظر تصدير السلاح الى دولة الاحتلال للضغط من أجل وقف المجازر. (روسيا اليوم) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:40 | 2024-11-26
16:11 | 2024-11-26
16:00 | 2024-11-26
15:48 | 2024-11-26
15:34 | 2024-11-26
15:34 | 2024-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24