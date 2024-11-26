جامعة الدول العربية: إسرائيل تسعى لرسم خريطة جديدة للمنطقة

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أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أن "إسرائيل تسعى لرسم خريطة جديدة للمنطقة، الأمر الذي يمكن أن يقوض أي احتمال لقيام دولة فلسطينية مستقبلية على حدود 1967".وشدد أبو الغيط خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في مدينة فيوچي بإيطاليا بمشاركة مجموعة من وزراء خارجية الدول العربية أن "إسرائيل ليست فوق القانون وليست خارج نطاق العقاب"، مثنياً على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.وأكد أبو الغيط أن هذا القرار يؤكد اعتراف المجتمع الدولي بالجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة من قتل الأطفال والنساء وتجويع سكان القطاع وتدمير البنية التحتية للقطاع على مدار أكثر من عام كامل.وشدد الأمين العام للجامعة أن الطريق الوحيد لتحقيق وقف إطلاق النار سواء في غزة أو في لبنان هو اتخاذ مواقف أقوى من قبل المجتمع الدولي في مواجهة إسرائيل، بما في ذلك حظر تصدير السلاح الى دولة الاحتلال للضغط من أجل وقف المجازر. (روسيا اليوم)