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عربي-دولي

الجيش الأميركي يعلن استهداف مستودع أسلحة في سوريا

Lebanon 24
26-11-2024 | 23:51
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أعلن الجيش الأميركي أنه قصف مستودع أسلحة في سوريا تابعا لمجموعة "تدعمها إيران"، وذلك ردا على هجوم استهدف قواته الإثنين.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان، على منصة إكس إنّه "تمّ تنفيذ الضربة ردا على هجوم مرتبط بإيران تمّ تنفيذه في اليوم السابق ضد القوات الأميركية في سوريا".
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وأضافت أنّ الهدف من هذه الضربة هو تقليص قدرات هذه المجموعة "على أن تخطّط أو تشنّ هجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف الموجودة في المنطقة".
 
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