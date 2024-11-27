الخارجية الفرنسية: بعض القادة قد يتمتعون بالحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية

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(سكاي نيوز)

تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء عن إمكانية تمتع "بعض القادة" بـ"الحصانة" حسب نظام روما، وذلك ردا على سؤال بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فرنسا بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.وقال بارو على قناة "فرانس إنفو"، إن "فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي وستطبق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".لكن الوزير أشار في الوقت ذاته إلى أن النظام الأساسي للمحكمة "يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة".وأضاف: "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".