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عربي-دولي

إسرائيليّون يسمعون ضجة تحت الأرض... ما القصة؟

Lebanon 24
27-11-2024 | 06:24
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حذر سكان المستوطنات اليهودية على الحدود بين مصر وإسرائيل من سماع أصوات قادمة من تحت الأرض زاعمين أنها أصوات لحفر أنفاق جديدة تصل سيناء بمستوطناتهم. 

وقال أحد المستوطنين لقناة 14 الإسرائيلية، إنه ليس لديه أدنى شك في أن هناك أنفاقا يتم حفرها في هذه المنطقة وأنهم يسمعون كل ليلة أصوات حفر. 
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فيما قال أحد سكان مستوطنات غلاف غزة، إن هناك أنفاقا من مصر عبر محور فيلادلفيا تصل مباشرة إليهم.

وقالت القناة إن عدد من السكان أدلوا بشهادتهم خلال نقاش في الكنيست مساء أمس الثلاثاء، تناول الخطط العملياتية للدفاع على الحدود بين مصر وإسرائيل وكذلك الحدود مع هضبة الجولان. 

وحذر سكان التجمعات على الحدود بين مصر وإسرائيل من سماع أصوات الحفر ليلاً، زاعمين أن هناك الكثير من الأنفاق على الطريق السريع المحاذي للحدود المصرية الإسرائيلية المجاور لقطاع غزة. (روسيا اليوم)
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