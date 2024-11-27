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عربي-دولي

هل حقاً سيصل وفد مصري إلى إسرائيل لبحث صفقة؟

Lebanon 24
27-11-2024 | 16:24
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نفى مصدر سياسي إسرائيلي صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء،  أنباء عن وصول وفد مصري إلى إسرائيل لمحاولة إعادة إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

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وقال المصدر: "لا يوجد شيء من هذا القبيل"، مضيفا أن "اليوم كان هناك نشاط مفرط لحماس - إنهم لا يتزحزحون عن مطالبهم، لكنهم يقولون -نحن هنا، دعونا نتفاوض-".

يذكر أنّه في وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن وفدا أمنيا سيتوجه إلى إسرائيل يوم الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
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