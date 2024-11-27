هل حقاً سيصل وفد مصري إلى إسرائيل لبحث صفقة؟

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وقال المصدر: "لا يوجد شيء من هذا القبيل"، مضيفا أن "اليوم كان هناك نشاط مفرط لحماس - إنهم لا يتزحزحون عن مطالبهم، لكنهم يقولون -نحن هنا، دعونا نتفاوض-".يذكر أنّه في وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن وفدا أمنيا سيتوجه إلى إسرائيل يوم الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.