بوريل: العرب يريدون السلام

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أضاف بوريل، خلال افتتاح الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، أن "معظم الإسرائيليين يعتقدون أن العرب لا يريدون السلام، لكن العرب يريدون السلام، وهناك مبادرة سلام قدمها العرب، ويجب أن تُعرف هذه المبادرة"، مطالباً أنّ "مواجهة المعرقلين. إذا كان هناك من يعرقل السلام، فعلينا مواجهتهم. علينا تحديدهم وفرض عقوبات عليهم. يجب معاقبة المعرقلين".وخاطب بوريل الاجتماع الذي يشارك فيه تسعون مندوبا عن الدول الأعضاء في التحالف، قائلا "علينا حماية الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويجب حماية الأمم المتحدة، لقد كنت أتحدث مع العاملين في الأمم المتحدة في غزة، إنهم هناك، يخاطرون بحياتهم، وهم يخشون أن يصبحوا ضحايا ليس فقط للقصف الإسرائيلي، ولكن أيضًا ليأس الناس".وتساءل بوريل "كم مرة ذهبنا إلى إسرائيل لمحاولة وقف ما يجري، طالبين، وسائلين، ومتوسلين، هذا ليس كافيًا". (الحرة)