تعليق إسرائيلي.. متى تنتهي الحرب في غزة؟

علق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الخميس، على وقف إطلاق النار في غزة.

وقال إن إسرائيل ستنهي الحرب في غزة عندما تحقق أهدافها، مضيفا: "لا نية لنا في السيطرة على حياة الناس في قطاع غزة".

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وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أن "تل أبيب ستكون بحاجة إلى شريك فلسطيني موثوق، يكون بعيدا عن سياسات التحريض والقتل في غزة".

وتحدث ساعر عن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، معتبرا أنه لا اختصاص قضائيا للمحكمة الجنائية الدولية في قضية نتنياهو وغالانت، معربا عن اعتقاده بأن الكونغرس الأميركي سيقر تشريعا ضد الجنائية الدولية ومن يتعاون معها.



وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أن قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت سابقة خطيرة وهو يقوض مصداقيتها.





وكانت صحيفة "معاريف" العبرية نقلت عن مصدر مطلع، أن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية يحاولون استخدام اتفاق لبنان لاستئناف المفاوضات مع حركة "حماس". (روسيا اليوم)