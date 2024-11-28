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عربي-دولي

في سوريا.. مقتل جنرال "إيراني" وهذه هويته

Lebanon 24
28-11-2024 | 09:20
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قتل البريغادير جنرال بالحرس الثوري الإيراني، كيومارس بورهاشمي، في سوريا، اليوم الخميس، وسط هجوم تشنه قوات المعارضة على مواقع للنظام السوري، وفقاً لما ذكرته شبكة أخبار الطلبة الإيرانية. 
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وشنت جماعات معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، هجوما على 12 بلدة وقرية في محافظة حلب التي تسيطر عليها قوات رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وقتل أكثر من 140 جنديا سوريا ومقاتلا من هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى في اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين في شمال غرب البلاد، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، في وقت أفادت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري من جهتها عن التصدي "لهجوم كبير" من تلك الفصائل في ريفي حلب وإدلب. (الحرة) 
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