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عربي-دولي

بن غفير يحث نتنياهو على مواصلة القتال في لبنان

Lebanon 24
28-11-2024 | 15:00
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دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى مواصلة القتال في لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي.
ووفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الخميس، أشار بن غفير إلى أن «حزب الله» انتهك وقف إطلاق النار «مراراً وتكراراً».
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وقال الوزير الإسرائيلي، متحدثاً عن الحرب التي تخوضها بلاده: «يجب علينا ألا نتوقف، وبالتأكيد هنا في الجنوب أيضاً».
وأضاف: «لدينا فرصة تاريخية لإحلال السلام لعقود من الزمن. لدينا فرصة تاريخية لانهيار حركة (حماس). لدينا فرصة تاريخية لاستعادة الردع وإعادة احتلال قطاع غزة وتشجيع الهجرة الطوعية لأعداء إسرائيل، وهذا ما سيُحقق السلام في الجنوب».
(الشرق الأوسط)
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