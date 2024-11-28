حاولوا التنكر بزيّ عسكريّ.. معارك حلب مستمرة والجيش السوري يستعيد قرية

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تمكن الجيش السوري من القضاء على مجموعات مسلحة تنكرت في زيه الرسمي غرب حلب، عقب اشتعال المواجهات في شمال البلاد.ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر من الجيش السوري قوله: "حاولت عدة مجموعات من الإرهابيين الاختراق من خلف قواتنا في غرب حلب، وعلى طريق حلب-دمشق السريع M5، لكن قُضي عليهم".وأضاف المصدر أن "المسلحين كانوا يرتدون زي الجيش العربي السوري، كما كانت على أكتافهم رقع من وحداتنا التي تخدم في هذه المناطق، وهذا يدل على التقدم والتحضير الجاد للإرهابيين" وفق تعبيره.وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير أن الجيش السوري نجح في استعادة السيطرة على بلدة البقوم في ريف محافظة حلب بعد معارك طاحنة.وأشارت وسائل الإعلام السورية أيضا إلى أن الجيش وجه ضربات لخطوط الإمداد التي تستخدمها الفصائل المسلحة في ريفي حلب وإدلب.من جهتها، ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الجيش السوري بدأ هجوما معاكسا باتجاه المواقع التي سيطر عليها مسلحو "هيئة تحرير الشام" وحلفاؤها خلال اليومين الأخيرين، مشيرة إلى أن تعزيزات من القوات الخاصة السورية وصلت خلال الساعات الأخيرة إلى محاور القتال في ريف حلب الغربي.وأوضحت أن الجيش السوري أفشل محاولات لاختراق عدة محاور بريف حلب الغربي، من خلال هجمات "انتحارية".وقتل 200 شخص على الأقل منذ الأربعاء، بعدما قطعت "هيئة تحرير الشام" وفصائل حليفة لها الطريق الدولي الذي يربط دمشق بحلب عقب هجوم بدأته على مناطق سيطرة الجيش السوري في شمال البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.وأعلنت وزارة الدفاع السورية التصدي لـ"هجوم كبير" في ريفي حلب وإدلب. (ارم نيوز)