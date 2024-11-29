مارين لوبان تضع خطوطًا حمراء أمام حكومة بارنييه

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واصلت مارين لوبان، رئيسة كتلة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، الضغط السياسي على رئيس الحكومة ميشيل بارنييه بسبب سياسات حكومته التي يرفضها حزبها بشدة.ووفقًا لصحيفة لوفيغارو، حدد التجمع الوطني أربعة "خطوط حمراء" أمام بارنييه، ملوحًا بإمكانية تقديم لائحة لوم ضد حكومته إذا لم يتم تعديل السياسات الاجتماعية المثيرة للجدل.جاء ذلك في أعقاب تصريحات بارنييه يوم الخميس، التي أعلن فيها عن إلغاء الزيادة في ضريبة الكهرباء وخفض الإعفاءات الممنوحة لأصحاب العمل على مساهمات الأجور المنخفضة، وهي مطالب لطالما ضغط التجمع الوطني لتحقيقها.لكن رئيسة كتلة نواب حزب التجمع الوطني في البرلمان الفرنسي أكدت أنه "لا تزال هناك صعوبات" في مشروع الميزانية، وفق تعبيرها.وتحافظ المرشحة الرئاسية السابقة على تهديدها بفرض رقابة على الحكومة الأسبوع المقبل في حال اللجوء إلى المادة 49.3 لتمرير مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، قائلة إنها ترسل "إنذارا نهائيا" إلى رئيس الحكومة بحلول الاثنين المقبل.وقالت لوبان إنه سيكون أمامه حتى ذلك الوقت للرد على "الخطوط الحمراء الأربعة" لحزب التجمع الوطني، وهي "زيادة الضريبة على المعاملات المالية، والضريبة على إعادة شراء الأسهم، وتخفيض ميزانية المساعدات الطبية، وانخفاض مساعدات التنمية"، متهمة الحكومة بأنها "لا تفكر إلا في زيادة الضرائب أو تخفيض المزايا" وفق تعبيرها. (ارم نيوز)