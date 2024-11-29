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مساعيه لم تُكلل بالنجاح.. نتنياهو يفشل في نقل مكان شهادته بعيدًا عن المحكمة

Lebanon 24
29-11-2024 | 01:10
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كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاول تغيير موقع إدلائه بشهادته في قضايا الفساد إلى مكان بعيد عن المحكمة، لكن مساعيه لم تُكلل بالنجاح.

وبحسب المصدر، يسعى نتنياهو لتجنب ظهوره علنًا على منصة الشهادة، ما قد يؤثر على صورته العامة. ومع ذلك، من المقرر أن تُعقد الجلسة في محكمة منطقة تل أبيب يوم 10 ديسمبر المقبل.
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وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن المحكمة أن الموعد المرجح هو 10 كانون الاول المقبل.

وجاء قرار المحكمة خلافا لقرار النيابة العامة، التي أبلغت، قبل أيام، المحكمة المركزية في القدس رفضها طلب تأجيل شهادة نتنياهو.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها النيابة أن المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن، وأن بدء مرافعة الدفاع في الموعد المحدد مطلوب من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، ونزاهة الإجراءات، والمبدأ الأساسي المتمثل في أن الجميع متساوون أمام القانون".

وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قدّم طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف.

وأرجع فريق دفاع نتنياهو، سبب التأجيل هذه المرة، إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة، والتي وفقا لهم جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلا.


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