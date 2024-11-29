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عربي-دولي

مقتل طلاب في قصف صاروخي على السكن الجامعي بحلب.. والجيش السوري يرد

Lebanon 24
29-11-2024 | 03:11
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أكدت مصادر سورية، اليوم الجمعة، مقتل  ثلاثة طلاب وإصابة عدد آخر جراء قصف صاروخي نفذته الفصائل المسلحة على السكن الجامعي في مدينة حلب.

وأفادت بأن القذائف الصاروخية أطلقت من مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة في السكن الجامعي ومحيطه، وسط حالة من الذعر بين الطلاب.
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وفي إطار الرد على هذه الاعتداءات، أعلن الجيش السوري عن تنفيذ سلسلة ضربات مكثفة استهدفت مقرات وتجمعات للمسلحين في الشمال السوري. وشملت الضربات مقر قيادة غرفة العمليات المشتركة للمسلحين في محيط مدينة مارع شمالي حلب. (ارم)
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