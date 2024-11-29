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عربي-دولي
حرب المسيّرات.. أوكرانيا تسقط 88 وروسيا تدمر 47 مسيرة
Lebanon 24
29-11-2024
|
03:35
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استمرارا لحرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا، كشفت كييف اليوم الجمعة أن قواتها تمكنت من إسقاط 88 مسيرة روسية من أصل 132، في حين أعلنت موسكو تدمير 47 مسيرة أوكرانية استهدفت عدة مقاطعات روسية.
تفصيلا، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية في بيان على تطبيق تلغرام، اليوم، أن روسيا أطلقت 132 طائرة مسيرة في هجوم على البلاد الليلة الماضية.
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وأوضح البيان أن القوات الجوية أسقطت 88 طائرة مسيرة، وفقدت أثر 41 مسيرة أخرى بسبب التشويش الإلكتروني الدفاعي فيما غادرت طائرة صوب الأراضي الروسية.
وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام الطائرات المسيرة، على أهداف في أراضي روسيا.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة أمس، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 47 طائرة أوكرانية دون طيار". (سكاي نيوز)
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