الدفاع الروسية تعلن تدمير 10 صواريخ أتاكمز و3 راجمات هيمارس

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من تدمير صواريخ أتاكمز وراجمات صواريخ هيمارس الأميركية خلال الأسبوع المنصرم.وقالت الوزارة في بيان أن منظومات الدفاع الجوي تدمر 10 صواريخ "أتاكمز"، كانت القوات الأوكرانية قد أطلقتها باتجاه الأراضي الروسية خلال الأسبوع الماضي.وأضافت أن القوات الروسية دمرت منصتي صواريخ "غروم-2" ومنشآت لمجمع "نبتون" الصاروخي التابعة للقوات الأوكرانية خلال الفترة ذاتها، مشيرة إلى أن القوات الروسية نفذت 32 ضربة جماعية واسعة النطاق على الشركات الأوكرانية التي تنتج منتجات عسكرية استراتيجية.وتابعت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن مجموعة "المركز" الروسية سيطرت على بلدتين في دونيتسك، وصدت 53 هجوما للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 2910 عسكريين، ودبابتين خلال أسبوع.وجاء في بيان وزارة الدفاع أن خسائر قوات كييف في المنطقة المسؤولة عنها قوات "الشمال" بلغت نحو 2420 عسكريا و10 دبابات و3 راجمات "هيمارس" و20 مدفعية خلال الأسبوع.وقالت الوزارة إنه، في غضون الأسبوع، تم أسر 34 جنديا أوكرانيا على خط التماس القتالي، واستسلم 17 منهم على محور كورسك.