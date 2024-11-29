تعاون إقتصادي بين نيجيريا وفرنسا

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تعهد رئيسا نيجيريا وفرنسا تطوير التعاون الاقتصادي بين بلديهما، في وقت تعزز باريس شراكاتها في إفريقيا الناطقة بالإنكليزية بعدما منيت بسلسلة انتكاسات في منطقة الساحل الناطقة بالفرنسية.وشهدت زيارة الدولة التي أجراها الرئيس النيجيري بولا تينوبو لباريس، وهي الأولى من نوعها منذ 24 عاما، ثلاثة إعلانات نوايا أو شراكة، فضلا عن الإعلان عن قرب إنشاء مصرف نيجيري خامس في فرنسا، هو "يونايتد بنك أوف أفريكا".وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مزيدا من التقدم سيتبع ذلك قريبا. (سكاي نيوز)