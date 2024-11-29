معارك الشمال السوري... متّى ستتحرّك روسيا؟

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أكدت مصادر سورية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الطيران الروسي "سيتحرك خلال الساعات المقبلة لتغيير مسار المعارك في الشمال السوري".ويأتي هذا التطور في أعقاب تصريحات من المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي قال اليوم الجمعة إن روسيا تريد أن تستعيد الحكومة السورية النظام الدستوري في منطقة حلب "في أقرب وقت ممكن".وذكر المتحدث أن "موسكو تعتبر الهجوم انتهاكا لسيادة سوريا، وتريد من السلطات سرعة التحرك لاستعادة السيطرة هناك". (سكاي نيوز)