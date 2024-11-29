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عربي-دولي

بيان من الجيش السوري بشأن الهجوم على حلب وإدلب.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
29-11-2024 | 09:40
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أعلن الجيش السوري في بيان، الجمعة، مواصلته "التصدي" لهجوم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل معارضة حليفة لها والتي وصلت إلى مشارف مدينة حلب بعد يومين من هجوم مباغت أوقع عددا كبيرا من القتلى من الطرفين.
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وقال الجيش في بيان: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية"، مضيفا أن قواته تمكنت من "استعادة السيطرة على بعض النقاط التي شهدت خروقات خلال الساعات الماضية".

وأفاد بأن الهجوم يُستخدم فيه مجموعة واسعة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى الطائرات المسيّرة، يشهد مشاركة أعداد كبيرة من المسلحين الأجانب.

وقال الجيش السوري إنه تمكن من تكبيد المهاجمين خسائر جسيمة، بما في ذلك "مقتل وإصابة مئات من الإرهابيين"، فضلاً عن تدمير عشرات الآليات العسكرية والعربات المدرعة.
 
 كما أعلن الجيش عن إسقاط 17 طائرة مسيرة خلال الاشتباكات.

وأضاف أنه قام بتعزيز نقاطه على كل محاور الاشتباك لضمان صد أي محاولة من الفصائل المسلحة للتوغل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، مشيراً إلى استعادة السيطرة على بعض المواقع التي شهدت خروقات في الساعات الماضية.

وتضمن البيان تحذيرات للمواطنين من الأخبار المضللة التي تنشرها "الجماعات الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية"، داعيا إلى الحصول على المعلومات من وسائل الإعلام الرسمية فقط.

 وجاء في البيان: "هذه الحملة العسكرية تأتي في وقت حساس، حيث يتم استهداف المدنيين بشكل متزايد في إطار العمليات العسكرية الجارية. ورغم الخسائر الكبيرة في صفوف الإرهابيين، فإن الوضع العسكري يبقى معقدًا في المنطقة، مع تزايد التوترات وعودة الاشتباكات إلى مناطق جديدة". (سكاي نيوز عربية)
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