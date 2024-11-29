إغلاق مطار حلب بعد دخول الفصائل المسلّحة إليها

أفاد المرصد السوري أن الفصائل المسلحة في سوريا وصلت لقلب مدينة حلب وقلعتها في مركز المدينة بعد السيطرة على أحياء جديدة داخل حلب بينها الحمدانية وحلب الجديدة وصلاح الدين وسيف الدولة.



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وقد ارتفع عدد قتلى الاشتباكات المستمرة منذ نحو ثلاثة أيام إلى مئات القتلى من الفصائل المسلحة وعناصرالجيش السوري.



وصرّحت الفصائل أنها دخلت حي الشعار في حلب بعد أن أعلنت جبهة النصرة حظر تجوّل كامل في المدينة، وقالت أنها دخلت حي الفردوس وسط حلب، ووثقت لحظة دخولها مقر محافظ حلب والمستشفى العسكري. وقال مصدر عسكري لرويترز إن السلطات السورية أغلقت مطار حلب وألغت جميع الرحلات الجوية.وقد ارتفع عدد قتلى الاشتباكات المستمرة منذ نحو ثلاثة أيام إلى مئات القتلى من الفصائل المسلحة وعناصرالجيش السوري.وصرّحت الفصائل أنها دخلت حي الشعار في حلب بعد أن أعلنت جبهة النصرة حظر تجوّل كامل في المدينة، وقالت أنها دخلت حي الفردوس وسط حلب، ووثقت لحظة دخولها مقر محافظ حلب والمستشفى العسكري.

كما دخلت الفصائل المسلحة مبنى قيادة الشرطة ومقر المحافظ في مدينة حلب.

وقد أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر عسكري، بأن السلطات السورية أغلقت مطار حلب، وألغت جميع الرحلات.