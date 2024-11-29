السيناتور غراهام: ترامب يريد وقف إطلاق النار في غزّة قبل تولّيه السلطة

قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يريد أن يرى وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى في غزة قبل توليه منصبه.



ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن إدارة ترامب قد تتبنى نهجًا مختلفًا تجاه غزة، وتحديدًا فيما يتعلق بما قد يبدو عليه اليوم التالي للحرب.

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لكن غراهام الذي يتحدث مع ترامب كثيرًا ويقدم له المشورة بشأن السياسة الخارجية، وخاصة في الشرق الأوسط ، قال إن ترامب يريد صفقة لتحرير الأسرى وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك قبل توليه منصبه وفقا لمقابلة اجراها موقع أكسيوس.



ولا يزال هناك 101 أسير محتجزين في غزة من قبل حماس، بما في ذلك سبعة مواطنين أميركيين. وتعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن نصفهم تقريبًا ما زالوا على قيد الحياة. وبحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 44 ألف فلسطيني في أكثر من عام من الحرب.



وقال غراهام: "ترامب أكثر تصميماً من أي وقت مضى على إطلاق سراح الأسرى ويدعم وقف إطلاق النار الذي يشمل صفقة الرهائن. إنه يريد أن يرى ذلك يحدث الآن".



وأضاف "أريد أن يعرف الناس في إسرائيل والمنطقة أن ترامب يركز على قضية الرهائن. إنه يريد وقف القتل وإنهاء القتال". وأضاف: "آمل أن يعمل الرئيس ترامب وإدارة بايدن معًا خلال فترة الانتقال لإطلاق سراح الأسرى والحصول على وقف إطلاق النار".



وتحدث غراهام إلى أكسيوس بعد عودته من زيارته إلى الشرق الأوسط، وهي الثانية له هذا الشهر، وزعم غراهام أن ترامب يحتاج إلى صفقة في غزة قبل أن يتمكن من التركيز على أهداف سياسته الخارجية الرئيسية في المنطقة.



واعترض غراهام على مقترحات "مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لغزة من المتشددين مثل وزير المالية بيتزاليل سموتريتش". وأضاف أن "أي اتفاق سلام سعودي إسرائيلي يجب أن يتضمن مكونًا فلسطينيًا".



