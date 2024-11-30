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قائد الحرس الثوري الإيراني: المهزومون في غزة ولبنان يقودون اليوم الهجمات في سوريا

Lebanon 24
30-11-2024 | 06:14
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قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن "المهزومين في غزة ولبنان يقودون اليوم الهجمات في سوريا"، في إشارة إلى إسرائيل.

وأضاف أن هذه الهجمات "واجهت ردودا من الجيش والقوات الشعبية في هذا البلد".
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وأشار إلى أن هذه الجرائم أودت بحياة "القائد الباسل والشجاع للحرس الثوري "كيومرث (هاشم) بورهاشمي (المعروف باسم الحاج هاشم)".

وتابع أن "الحاج هاشم" يعد كبير المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا. (سكاي نيوز)
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