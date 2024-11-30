هل تورطت أميركا في هجوم حلب؟

قال مسؤول أميركي إن إدارة الرئيس جو بايدن تفاجأت بهجوم الفصائل المسلحة على مدينة حلب السورية.



هل أميركا متورطة؟

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المسؤول الأميركي نفى لوكالة "أكسيوس" أن تكون الولايات المتحدة متورطة في هجوم الفصائل المسلحة على حلب، مشددا على أن "واشنطن ليست لها علاقة بالأمر".وباتت معظم مدينة حلب في شمال سوريا تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة أخرى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر السبت.يأتي ذلك بعد يومين من هجوم مباغت شنّته تلك الفصائل على مناطق سيطرة الجيش السوري في شمال سوريا وشمال غربها.