الرئيس الفنزويلي: فلسطين أكثر قضية محقة للإنسانية

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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن القضية الفلسطينية أكثر قضية محقة للإنسانية.جاء ذلك في كلمة خلال "المؤتمر الدولي للتضامن مع فلسطين" في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.وأكد مادورو، أن بلاده ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية بأقوى السُبل.وأضاف: "إذا نظرتم إلى أسباب النضالات منذ القرن الماضي من أجل خلق عالم عادل، فإن القضية الفلسطينية أكثر قضية محقة للإنسانية".واتهم مادورو، الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين.وشدد على أنهم يدعمون بكل تصميم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقبلية. (الأناضول)