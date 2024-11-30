للمرة الأولى منذ عام 2011.. هذا ما حصل في مطار حلب الدولي

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أعلنت فصائل المعارضة المسلحة في سوريا سيطرتها على مطار حلب الدولي في شمال البلاد بعد إعلان استيلائها أمس على مناطق واسعة من حلب، ثاني كبرى مدن البلاد.وجاء ذلك في بيان رسمي نشره المتحدث باسم "إدارة العمليات العسكرية"، حسن عبد الغني على حسابه في "إكس".وجاءت السيطرة على المطار بعد ساعات من دخول الفصائل إلى غالبية أحياء مدينة حلب، بعد أن انسحب منها النظام السوري.وهذه المرة الأولى التي تسيطر فيها فصائل المعارضة على مطار مدني دولي، منذ اندلاع في سوريا عام 2011.ويعتبر مطار حلب الدولي الذي يقع في النيرب جنوب شرقي المدينة، ثاني أكبر المطارات في سوريا بعد مطار دمشق.(الحرة)