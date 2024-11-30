Advertisement

عربي-دولي

مع ارتفاع منسوب التصعيد.. العراق تُغلق حدودها مع سوريا بشكلٍ كامل

Lebanon 24
30-11-2024 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1286265-638685940387084113.png
Doc-P-1286265-638685940387084113.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم السبت، أن الحدود العراقية مغلقة بشكل كامل، والقوات الأمنية ملتزمة بأوامر القائد العام لحماية العراق.

وقال المحمداوي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، إن "القوات الأمنية بصنوفها كافة قادرة على حماية العراق وجاهزة لأي تحد"، مؤكدا، بأن "الحدود العراقية مغلقة بشكل كامل وان قيادة العمليات ملتزمة بأوامر القائد العام للقوات المسلحة لحماية العراق".
Advertisement

وأضاف، أن "القوات الأمنية قطعت شوطا كبيرا على المستوى الأمني واختلف الوضع حاليا عما كانت عليه". (بغداد اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:27 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:37 | 2024-11-30
16:37 | 2024-11-30
16:23 | 2024-11-30
16:20 | 2024-11-30
16:07 | 2024-11-30
15:59 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24