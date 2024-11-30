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عربي-دولي
مع ارتفاع منسوب التصعيد.. العراق تُغلق حدودها مع سوريا بشكلٍ كامل
Lebanon 24
30-11-2024
|
13:04
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أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم السبت، أن الحدود العراقية مغلقة بشكل كامل، والقوات الأمنية ملتزمة بأوامر القائد العام لحماية العراق.
وقال المحمداوي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، إن "القوات الأمنية بصنوفها كافة قادرة على حماية العراق وجاهزة لأي تحد"، مؤكدا، بأن "الحدود العراقية مغلقة بشكل كامل وان قيادة العمليات ملتزمة بأوامر القائد العام للقوات المسلحة لحماية العراق".
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وأضاف، أن "القوات الأمنية قطعت شوطا كبيرا على المستوى الأمني واختلف الوضع حاليا عما كانت عليه". (بغداد اليوم)
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