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عربي-دولي
حماس تنشر تسجبلا لرهينة يوجه رسالة لنتنياهو وترامب
Lebanon 24
30-11-2024
|
14:25
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نشر الجناح العسكري لحماس، السبت، تسجيلا مصورا لأحد الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة منذ تشرين الاول 2023.
التسجيل الذي تبلغ مدته 3 دقائق ونصف، وتعذّر التحقّق من تاريخ تسجيله، يظهر شابا يتحدث باللغة الإنكليزية متوجها إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وبالعبرية متوجها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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وطلب الشاب عيدان ألكسندر من نتنياهو وترامب العمل على إطلاق سراحه، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
عيدان ألكسندر هو جندي يبلغ من العمر 20 عاما ويحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، وقال في الفيديو إنه محتجز منذ أكثر من 420 يوما. وإذا كان ذلك صحيحا، فمن المحتمل أن الفيديو تم تصويره هذا الأسبوع.
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