الغارات الإسرائيلية على سوريا في شهر.. تفاصيل مهمة

كانت الأراضي السورية مسرحاً للغارات الإسرائيلية طوال السنوات الماضية، لكن هذه الغارات تكثفت وازدادت وتيرتها منذ طوفان الأقصى العام الماضي، إذ يُعتقد أن تل أبيب تستهدف بها قيادات إيرانية وخطوط إمداد حزب الله اللبناني، فضلا عن بعض المنشآت التي تُستخدم للتطوير العسكري وتخزين الأسلحة.

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وتشير الأهداف التي ضربتها الغارات الإسرائيلية في سوريا، وأماكنها ونوعيتها إلى جملة من الاستنتاجات والدلالات، فيما يأتي أهمها:



- مجموع الغارات التي شنتها إسرائيل على سوريا في المدة المدروسة (54 ضربة)، موزعة على 6 محافظات. وتشير الأهداف التي ضربتها الغارات الإسرائيلية في سوريا، وأماكنها ونوعيتها إلى جملة من الاستنتاجات والدلالات، فيما يأتي أهمها:- مجموع الغارات التي شنتها إسرائيل على سوريا في المدة المدروسة (54 ضربة)، موزعة على 6 محافظات.

- نالت حمص -وخصوصا مدينة القصير– النصيب الأكبر من الاستهداف بمجموع (37 ضربة)، منها 18 غارة على جسور وطرق رئيسية، و11 على مستودعات صناعية، و6 ضربات على معابر حدودية. وهو ما يشير إلى أهميتها اللوجستية في تأمين الإمدادات الإيرانية إلى حزب الله عبر الحدود اللبنانية.

- كانت محافظتا دمشق وريفها الأكثر استهدافا بعد حمص، ولا سيما أن منطقة السيدة زينب تُعدّ معقلا رئيسيًا لحزب الله والجماعات الموالية لإيران، وكانت الأهداف المضروبة فيهما غالبا مرافق أمنية وشققا سكنية، مما يشير إلى اهتمام إسرائيل بضرب مراكز القيادة والنفوذ الإيراني في دمشق.

- الضربات على إدلب وحلب واللاذقية، ومجموعها (7 ضربات)، استهدفت في الغالب منشآت لوجستية أو مخازن تُستخدم لتأمين إمدادات حزب الله.

- ما نسبته 44.4% من الضربات كانت على معابر وجسور وطرق، مما يعني أنها هدفت إلى تخريب البنية التحتية اللوجستية والعسكرية لحزب الله في سوريا، وتعطيل شبكات إمداده العسكري، وتقليل قدرته على الحركة في المنطقة الحدودية.

- ما نسبته 29.6% من الضربات استهدفت مستودعات ومخازن أسلحة، خصوصا تلك التي أنشأها حزب الله في مدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية، بعد قيامه بتهجير سكانها عام 2013.

- عدد من الغارات استهدفت مرافق أمنية أو شققا سكنية، وهو ما يشير في الغالب إلى أهداف غير عادية أدت إلى مقتل قيادات مهمة، من ذلك اغتيال قائد الوحدة المسؤولة عن التحويلات المالية لحزب الله باستهداف سيارته في منطقة المزة بدمشق يوم 21 تشرين الأول، ومقتل قياديين من الحزب بغارة إسرائيلية استهدفت مبنًى في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق يوم 9 تشرين الثاني. (الجزيرة نت)