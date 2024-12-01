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الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدات وقرى في ريف حماة الشمالي

Lebanon 24
01-12-2024 | 05:24
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استعاد الجيش السوري بلدات وقرى في الريف الشمالي لمحافظة حماة، بعد تأمين جميع المداخل والمخارج لتلك المناطق.

والبلدات والقرى التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها هي: بلدتا السمان والجب في ريف حماة الشمالي وقرى: تل الناصرية، تل السمان، زور الجديد، زور المحروقة، زور الحيصة، زور قصيعية، وزور بلحسين.
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ووفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال مصدر عسكري سوري لـ"روسيا اليوم": "قامت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي، خلال ليلة أمس بتعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".

وأضاف: "كما تمكنت قواتنا المسلحة من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين منها، أهمها قلعة المضيق ومعردس حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار".
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