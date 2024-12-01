الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدات وقرى في ريف حماة الشمالي

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استعاد الجيش السوري بلدات وقرى في الريف الشمالي لمحافظة حماة، بعد تأمين جميع المداخل والمخارج لتلك المناطق.والبلدات والقرى التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها هي: بلدتا السمان والجب في ريف حماة الشمالي وقرى: تل الناصرية، تل السمان، زور الجديد، زور المحروقة، زور الحيصة، زور قصيعية، وزور بلحسين.ووفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال مصدر عسكري سوري لـ"روسيا اليوم": "قامت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي، خلال ليلة أمس بتعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".وأضاف: "كما تمكنت قواتنا المسلحة من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين منها، أهمها قلعة المضيق ومعردس حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار".