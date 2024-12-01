في أول زيارة منذ توليهم مناصبهم.. مسؤولون أوروبيون يصلون كييف

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وصل رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى عاصمة أوكرانيا كييف اليوم الأحد، وذلك في اليوم الأول من توليهما منصبيهما الجديدين.وكتب كوستا عبر منصة "إكس": "منذ اليوم الأول للحرب، وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا.. ومنذ اليوم الأول لولايتنا، نؤكد من جديد دعمنا الراسخ للشعب الأوكراني".وأرفق كوستا مع المنشور صورة جمعته مع كالاس ومارتا كوس مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع لدى وصولهم بالقطار.بدورها، كتبت كالاس عبر "إكس" أيضا: "في زيارتي الأولى منذ تولي منصبي، رسالتي واضحة: يريد الاتحاد الأوروبي أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب. وسنفعل كل ما يلزم من أجل ذلك".