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سوليفان: لم يتم بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
01-12-2024 | 11:54
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الأحد، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حتى الآن.

وأوضح سوليفان، وفقا لما نشرته شبكة "إن بي سي"، أن البيت الأبيض يعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة لكنه "لم يصل إلى ذلك بعد".
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وتابع: "نحن نبذل جهودا حثيثة لمحاولة تحقيق ذلك. إننا منخرطون بشكل كبير مع الفاعلين الرئيسيين في المنطقة، وهناك عمل يُبذل حتى اليوم".

وأضاف: "ستكون هناك محادثات ومشاورات أخرى، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".


وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، اعتبر سوليفان أن الاتفاق "تقدم هائل بالنسبة إلى الشرق الأوسط"، مضيفا "علينا أن نحميه والتأكد من احترامه في شكل تام".

وأوضح أن "هدفنا هو الصمود خلال هذه الأيام الأولى الدقيقة بالنسبة إلى وقف إطلاق النار، حين يكون الأكثر هشاشة".

من جهته، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد، أن هناك "مؤشرات" على إحراز تقدم يمكن أن يفضي إلى اتفاق.

وقال ساعر، خلال مؤتمر صحفي: "ما يمكنني قوله إن هناك مؤشرات على إمكان رؤية درجة أكبر من الليونة من جانب حماس بسبب الظروف، ومنها اتفاق لبنان".

وأكد على أن لدى الحكومة الإسرائيلية "نية للتقدم في هذا الموضوع". (سكاي نيوز)
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