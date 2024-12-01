14
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
1
o
النبطية
0
o
زحلة
0
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد دخول الفصائل إلى حلب.. إقالة قائد القوات الروسية بسوريا
Lebanon 24
01-12-2024
|
15:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد دخول فصائل مسلحة إلى مدينة حلب في شمال سوريا، قال مدونون عسكريون روس، الأحد، إن موسكو أقالت سيرغي كيسيل، الجنرال المسؤول عن قواتها في سوريا.
وأوردت قناة (رايبار) المقربة من وزارة الدفاع الروسية، ومدونة (فويني أوسفيدوميتيل) "المخبر العسكري" نبأ إقالة كيسيل، بعد ساعات من اجتياح مسلحين من المعارضة مدينة حلب.
Advertisement
وذكرت تقارير غير مؤكده أن الكولونيل جنرال ألكسندر تشيكو سيحل محل كيسيل. وقاد تشيكو القوات الروسية في سوريا بين عامي 2017 و2019.
من جانبها، ذكرت صحيفة التليغراف البريطانية أن القوات الروسية انسحبت بعد هجوم الفصائل من قاعدتها في السقيلبية وقاعدة حماة الجوية، في حين ترددت تقارير تفيد بأن "المئات" من الجنود الروس باتوا في عداد المفقودين.
وباتت مدينة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، خارج سيطرة القوات الحكومية الأحد، بعد سيطرة "هيئة تحرير الشام" وفصائل متحالفة معها على غالبية أحياء المدينة، ما عدا الأحياء الشمالية ذات الغالبية الكردية، والتي تخضع لنفوذ المقاتلين الأكراد.
يذكر أن الهجوم المباغت الذي شنته الفصائل المسلحة انطلق منذ الأربعاء الماضي، بشكل مفاجئ، فيما انسحبت معظم القوات السورية من حلب، ثاني أكبر المدن في البلاد، علماً أنها كانت أحكمت قبضتها عليها منذ عام 2016، إثر هزيمة المسلحين.
وأدى هذا الهجوم إلى تصاعد المخاوف في العراق، فضلا عن وروسيا وإيران، حليفتي دمشق، بينما أكدت أنقرة أن لا علاقة لها بهذا التطور العسكري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"اقتحامات وسرقات" في بيروت خلال النهار.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"اقتحامات وسرقات" في بيروت خلال النهار.. شاهدوا الفيديو
00:35 | 2024-12-01
01/12/2024 12:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما معي مصاري وعم إتديّن".. فنانة لبنانية تبكي بسبب وضعها المادي (فيديو)
Lebanon 24
"ما معي مصاري وعم إتديّن".. فنانة لبنانية تبكي بسبب وضعها المادي (فيديو)
04:30 | 2024-12-01
01/12/2024 04:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ بلدة لبنانية.. رجلٌ اغتصب ابنته وحمِلت منه!
Lebanon 24
جريمة تهزّ بلدة لبنانية.. رجلٌ اغتصب ابنته وحمِلت منه!
03:23 | 2024-12-01
01/12/2024 03:23:05
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة نقيب بحري فقد التواصل معه
Lebanon 24
العثور على جثة نقيب بحري فقد التواصل معه
14:08 | 2024-12-01
01/12/2024 02:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خلايا نائمة في لبنان.. هذا ما فعلته الأجهزة الأمنية
Lebanon 24
خلايا نائمة في لبنان.. هذا ما فعلته الأجهزة الأمنية
01:15 | 2024-12-01
01/12/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:23 | 2024-12-01
قتلى جرّاء صدامات خلال مباراة لكرة القدم في غينيا
18:09 | 2024-12-01
بلينكن بحث مع فيدان الحاجة إلى خفض التصعيد في سوريا
17:37 | 2024-12-01
عراقجي وصل إلى اأنقرة بعد لقائه الأسد في سوريا
17:16 | 2024-12-01
السوداني: أمن العراق من أهم الأولويات لدى الحكومة
16:50 | 2024-12-01
إنذار بخطر الهجوم الجوي في معظم مناطق أوكرانيا
16:08 | 2024-12-01
البحرين تتوشح بألوان علم الإمارات احتفالا بعيد الاتحاد
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
02/12/2024 02:53:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
02/12/2024 02:53:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
02/12/2024 02:53:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24