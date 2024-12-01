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عربي-دولي

السوداني: أمن العراق من أهم الأولويات لدى الحكومة

Lebanon 24
01-12-2024 | 17:16
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دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء الأحد، جميع القيادات العسكرية والأمنية بأن يكون تواجدها ميدانياً ومتابعة قواطع المسؤولية على الحدود المشتركة العراقية السورية على خلفية الأحداث في سوريا.
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وأكد خلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث الأوضاع الأمنية والمستجدات في المنطقة وسوريا على ضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات الأمنية.

وقال إن "أمن العراق من أهم الأولويات لدى الحكومة وسيتم التصدي لأي تهديد يمكن أن يمسّ أرض العراق وسيادته".
وشدّد على استمرار العمليات الاستباقية وملاحقة ما تبقى من العناصر الإرهابية وأهمية الإنجازات المتحققة في القضاء على قيادات وعناصر عصابات داعش في العراق.

وأشاد بالإجراءات المتخذة في تأمين الحدود الدولية وضرورة متابعة تأمين الحدود وتكثيف الجهد الاستخباري والمعلوماتي ورصد التحركات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية داخل الأراضي السورية.

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