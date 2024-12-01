عراقجي وصل إلى اأنقرة بعد لقائه الأسد في سوريا

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غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة السورية دمشق متوجّهاً الى أنقرة.وكان عراقجي الذي وصل عصر الأحد الى دمشق على رأس وفد رفيع المستوى، قد التقى بالرئيس السوري بشار الأسد وأجرى معه محادثات..هذا وشرح عراقجي عقب هذا اللقاء للصحفيين فحوى محادثاته مع الأسد، وقال إنه نقل إلى الرئيس السوري بشار الأسد رسالة دعم إيران لسوريا، وقال إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر عن قرب وتطرق إلى التفاصيل المتعلقة بالأعمال الجارية والدعم الذي يجب أن يحدث.وقال عراقجي: "كان لي لقاء جيد جدا وهام مع الرئيس بشار الأسد وكان اللقاء صريحا جدا ووديا وتناول الأوضاع الجارية في المنطقة وسوريا".كما أضاف: "الموقف في سوريا صعب، لكنني واثق في قدرة حكومة دمشق على الخروج منتصرة مثل المرات السابقة".وتابع: "تظن الجماعات الإرهابية الآن بأنها حصلت على فرصة لتطل برأسها مجددا، لكن سيتم مواجهتها، وإنني على ثقة بأن هذه المرحلة أيضا ستنقضي كما المراحل السابقة بالعز والرفعة للحكومة والشعب والجيش السوري".