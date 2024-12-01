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عربي-دولي

قتلى جرّاء صدامات خلال مباراة لكرة القدم في غينيا

Lebanon 24
01-12-2024 | 18:23
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قُتل العشرات، يوم الأحد، في اشتباكات بين جماهير خلال مباراة لكرة القدم في مدينة نزيريكوري، جنوب شرق غينيا.
وقال أحد الأطباء: "هناك حوالي 100 قتيلاً"، مشيرًا إلى أن "المستشفى المحلي والمشرحة ممتلئان بالجثث".
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عربي-دولي

رياضة

قتلى

غينيا

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