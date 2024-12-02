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عدد من الشهداء بقصف إسرائيلي على مناطق بغزة والضفة الغربية

Lebanon 24
02-12-2024 | 00:12
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استشهد ما لا يقل عن 23 فلسطينيا بقصف إسرائيلي، أمس الأحد، على مناطق في غزة والضفة الغربية المحتلة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

فقد قالت "وفا" إن عددا من المواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، إضافة لعدد من المفقودين، مساء أمس الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
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وذكرت مصادر طبية أن 10 مواطنين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون إثر استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في منطقة مشروع بيت لاهيا.

كما نسف جيش الاحتلال مبان سكنية قرب برج عوض شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

واستشهد 5 مواطنين، مساء الأحد، أيضا في قصف للاحتلال غربي مدينة غزة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت شارع الثورة غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين.

وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، استشهد 4 مواطنين بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بالقرب من مفرق جورة اللوت.

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد 4 شبان، مساء الأحد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية صير جنوب شرق جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد 4 مواطنين جراء عدوان الاحتلال على قرية صير.(سكاي نيوز)


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