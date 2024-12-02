قائد قسد: نعمل على إخراج أهلنا بأمان من تل رفعت والشهباء







وقال قائد "قسد" مظلوم عبدي بتغريدة على حسابه في إكس اليوم الإثنين إن "الأحداث في شمال غرب سوريا تطورت بشكل متسارع ومفاجئ، حيث واجهت قواته هجمات مكثفة من عدة جهات، مع انهيار وانسحاب الجيش السوري وحلفائه" وفق تعبيره.

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"قطعت الممر" في ظل الحصار الذي فرضته الفصائل المسلحة على حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، فضلا عن سيطرتها على تل رفعت شمال حلب منذ الأمس الأحد، أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" أنها ماضية في حماية السكانوقال قائد "قسد" مظلوم عبدي بتغريدة على حسابه في إكس اليوم الإثنين إن "الأحداث في شمال غرب سوريا تطورت بشكل متسارع ومفاجئ، حيث واجهت قواته هجمات مكثفة من عدة جهات، مع انهيار وانسحاب الجيش السوري وحلفائه" وفق تعبيره.

كما أضاف أن قوات قسد تدخلت لفتح ممر إنساني بين مناطق الشمال الشرقي (حيث تتواجد) وبين حلب ومنطقة تل رفعت لحماية السكان ذات الأغلبية الكردية، إلا أن "المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا قطعت هذا الممر"



إلى ذلك، شدد على أن قسد دافعت ببسالة عن أهلها في حلب وتل رفعت والشهباء.،مضيفا أنها تعمل على التواصل مع كافة الجهات الفاعلة في سوريا لتأمين إخراجهم بأمان من منطقة تل رفعت والشهباء باتجاه المناطق الآمنة تحت سلطتها في شمال شرق سوريا.



لكنه أكد في الوقت عينه أن مقاتليه مستمرون في "حماية سكان الأحياء الكردية بمدينة حلب".



وكان مدير المركز الإعلامي في "قسد" فرهاد شامي أوضح في تصريحات سابقة للعربية/الحدث أن قواته لم تخرج من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، بل لا تزال تدافع عن سكانها.



أتت تلك التصريحات بعدما دارت اشتباكات عنيفة أمس بين فصائل موالية لتركيا وقسد في تل رفعت، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



كما جاءت بعد سيطرة "هيئة تحرير الشام" وفصائل مسلحة متحالفة معها على كامل مدينة حلب، لأول مرة منذ العام 2016، باستثناء حيي الأشرفية والشيخ مقصود اللذين لم تدخلهما، فضلا عن مخيمات أخرى في منطقة الشهباء، تقطنها أغلبية كردية. (العربية)