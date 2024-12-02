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ذكرت صحيفة "The Spectator" البريطانية أنه "منذ آذار 2020، ظلت خطوط الصراع في سوريا مجمدة، حيث نجحت روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة في الحفاظ على سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار والتفاهمات الأمنية، لكن كل هذا تغير الأسبوع الماضي، عندما شن تحالف واسع النطاق من فصائل المعارضة المسلحة هجوما مفاجئا وجريئا غرب مدينة حلب. عندما انطلقت عملية "ردع العدوان" صباح الأربعاء، كان الهدف هو توسيع سيطرة المعارضة على ريف حلب الغربي، حيث كانت قوات الجيش السوري تقصف المناطق المدنية بشكل عشوائي لسنوات. وفي غضون ثلاثة أيام، تم الاستيلاء على أكثر من 80 قرية وبلدة. كانت قوات الجيش السوري وحلفاؤها من الفصائل التابعة لإيران تنهار، حيث سقطت المواقع الدفاعية مرارًا وتكرارًا وهربت القوات. وبحلول ليلة الجمعة، تقدم مقاتلو المعارضة إلى وسط مدينة حلب، وأعلنوا المدينة تحت سيطرتهم".وبحسب الصحيفة، "مع تقدمها في حلب، شنت قوات المعارضة في محافظة إدلب المجاورة هجومًا ثانيًا، واستولت على بلدة سراقب الاستراتيجية، التي تقع على الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب في سوريا، مما أدى إلى قطع حلب عن دمشق. ومع سقوط مدينة حلب ليلة الجمعة، أعلن الجيش الوطني السوري، وهو مظلة معارضة أخرى مقرها في ريف حلب الشمالي، عن هجوم ثالث، يستهدف هذه المرة بلدة تل رفعت الاستراتيجية الشمالية، التي تسيطر عليها الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد. إن هذه التطورات لديها القدرة على تحويل الأزمة السورية الطويلة الأمد بشكل جذري 2025. فمنذ أن استعاد الرئيس السوري بشار الأسد حلب في كانون الأول 2016، ولاحقاً مناطق المعارضة حول دمشق وحمص وفي محافظة درعا الجنوبية في عام 2018، تراجعت الأزمة بشكل كبير عن الاهتمام الدولي.ووفقًا للعديد من المراقبين، فقد انتهت الحرب منذ سنوات، حيث حقق الأسد نصرًا فعليًا قبل ست سنوات".ورأت الصحيفة أنه "في الحقيقة، استمرت الأزمة، مع تصاعد العنف بشكل مطرد. طوال عام 2024، قُتل ما بين 35 إلى 100 شخص كل أسبوع في كل أنحاء سوريا مع استمرار الصراعات المتعددة في الاشتعال. وفي خضم حالة عدم الاستقرار المستمرة، تستعد المعارضة المسلحة في سوريا، التي تتخذ من شمال غرب البلاد مقراً لها، لاستئناف الصراع الرئيسي. فمنذ عام 2020، استثمرت أقوى جماعة في المنطقة، هيئة تحرير الشام، بشكل كبير في تعزيز قدراتها العسكرية. وتدير الجماعة أكاديمية عسكرية محترفة يديرها منشقون عن الجيش السوري، كما أعادت هيكلة جناحها المسلح. وفي السنوات الأخيرة، طورت أيضًا وحدات "قوات خاصة" مخصصة للعمليات السرية، والغارات الخاطفة خلف خطوط العدوّ، والعمليات الليلية".وبحسب الصحيفة، "لقد لعبت هذه الوحدات دوراً محورياً في تأمين التقدم نحو حلب الأسبوع الماضي. إن الأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة لم تأت من فراغ، ومن غير المرجح أن تنتهي في أي وقت قريب. فاليوم، أصبحت الأزمة الإنسانية في سوريا أسوأ مما كانت عليه في أي وقت مضى. وفي ظل هذه الظروف، أبدى اللاجئون السوريون في المنطقة المحيطة عدم اهتمامهم بالعودة، وسوف تؤدي عواقب مثل هذا الخلل الدراماتيكي داخل سوريا دائما إلى دوامة من عدم الاستقرار والعنف المتصاعدين. على مدار عام 2024، اشتعلت الصراعات بشكل شبه يومي في شمال غرب سوريا وشمالها وشمال شرقها وشرقها وجنوبها، وكذلك في الصحراء الوسطى. وفي خضم كل هذا العداء، تشارك جيوش تركيا وروسيا وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة بانتظام وبشكل مباشر. وبعد خمس سنوات من هزيمتها الإقليمية في سوريا، عادت داعش إلى الظهور أيضًا. وإذا نظرنا إلى سوريا ككل، فإن المسار الذي كان قائمًا قبل أسبوع كان مروعًا. والآن أصبح الأمر أسوأ بكثير".وختمت الصحيفة، "في السنوات الأولى من الصراع في سوريا، أمضت قوات المعارضة خمس سنوات في القتال للسيطرة على نصف مدينة حلب والاحتفاظ بها. ويبدو أن سقوط المدينة بأكملها في غضون 24 ساعة هذه المرة هو تذكير مذهل بمدى سرعة تغير الأمور. في كل الاحتمالات، لم يتوقع هيئة تحرير الشام وشركاؤها في المعارضة تحقيق الكثير بهذه السرعة، لكن يبدو من غير المرجح أن يتوقف تقدمهم في أي وقت قريب. مع وجود الأسد حاليًا في موسكو، يتطور الفراغ بسرعة ويبدو أن سوريا على وشك أن تمر بأسابيع صعبة للغاية وربما تاريخية".