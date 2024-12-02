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عربي-دولي

وفدا حماس وفتح في القاهرة لبحث اليوم التالي في غزة

Lebanon 24
02-12-2024 | 10:40
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قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الاثنين، إن وفدين من حركتي حماس وفتح يتشاوران في العاصمة القاهرة "للتوصل إلى فهم مشترك بشأن إدارة غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية".
جاء ذلك وفق ما أعلنه عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر وزاري دولي لإغاثة غزة تستضيفه العاصمة المصرية بمشاركة 103 وفود دولية وعربية.
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وأوضح الوزير المصري أن "هناك وفدان من حماس وفتح بالقاهرة يتشاوران لتوصل لتفهم مشترك فيما إدارة الأمور الحياتية في غزة تحت سيطرة للسلطة الفلسطينية".
وأكد أن "هناك أفكار ورؤى مطروحة بشان إطلاق سراح الرهائن والأسرى بغزة ووقف إطلاق النار واليوم التالي (من انتهاء العدوان على القطاع)".
المصدر: الأناضول
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