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سويسرا تدعو إلى تهدئة عاجلة في سوريا

Lebanon 24
02-12-2024 | 15:46
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كتب رئيس دائرة الاتصالات بوزارة الخارجية السويسرية نيكولا بيدو، اليوم الإثنين، على منصة "إكس": "تشعر سويسرا بالقلق إزاء تصاعد الأعمال القتالية في سوريا. وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وتدعو إلى التهدئة العاجلة واستئناف العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254". (روسيا اليوم) 
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