#عاجل اعترضت سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية قبل قليل في منطقة البحر الأحمر مسيرة تم اطلاقها من جهة الشرق حيث تم اعتراض السفينة المسيرة قبل اختراقها الأجواء الاسرائيلية. لم يتم تفعيل انذارات وفق السياسة المتبعة. pic.twitter.com/N0EUyogqHg — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2024 Advertisement

وقال الجيش في بيان: "اعترضت سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية قبل قليل في منطقة البحر الأحمر مسيرة تم اطلاقها من جهة الشرق حيث تم اعتراض السفينة المسيرة قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية، لم يتم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة".(روسيا اليوم)