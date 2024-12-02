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عربي-دولي

بـ"الصواريخ".. الجيش الإسرائيلي يعترض مسيّرة اخترقت أجواءه

Lebanon 24
02-12-2024 | 16:01
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين، قيام سلاح البحرية باعتراض طائرة مسيرة قبل اختراق الأجواء الإسرائيلية من الجهة الشرقية في منطقة البحر الأحمر.

وقال الجيش في بيان: "اعترضت سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية قبل قليل في منطقة البحر الأحمر مسيرة تم اطلاقها من جهة الشرق حيث تم اعتراض السفينة المسيرة قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية، لم يتم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة".(روسيا اليوم) 

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