راصد الزلازل الهولندي يحذر من جديد.. ماذا سيجري اليوم الثلاثاء؟!

حذر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس مساء أمس الاثنين، من أن الهندسة القمرية الحرجة التي شهدتها السماء في الفترة من 1 إلى 2 كانون الأول قد تؤدي لزلزال قوي اليوم الثلاثاء.



وقال هوغربيتس على مختلف حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "يمكن أن يؤدي التقارب بين الهندسة القمرية الحرجة في الفترة من 1 إلى 2 كانون الأول إلى حدوث حدث زلزالي قوي إلى كبير في حوالي 3 كانون الاول".

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ومنذ أيام قليلة، نشر هوغربيتس نشرته الزلزالية على "يوتيوب" مشيراً إلى اقتران يجمع القمر والأرض والمشتري في الأول من الشهر الجاري. ثم كوكبي المشتري وزحل محذراً من إمكانية تأثير تلك الاقترانات على الأرض في صورة أنشطة زلزالية.



ورغم الهجوم المتواصل عليه، فإن هوغربيتس يصر على نظريته التي تربط حركة الكواكب وعلاقتها بالأرض وبالأنشطة الزلزالية التى تضربها، وهي ما سمّاها "هندسة الكواكب" وتأثيرها على الكرة الأرضية. ومنذ أيام قليلة، نشر هوغربيتس نشرته الزلزالية على "يوتيوب" مشيراً إلى اقتران يجمع القمر والأرض والمشتري في الأول من الشهر الجاري. ثم كوكبي المشتري وزحل محذراً من إمكانية تأثير تلك الاقترانات على الأرض في صورة أنشطة زلزالية.ورغم الهجوم المتواصل عليه، فإن هوغربيتس يصر على نظريته التي تربط حركة الكواكب وعلاقتها بالأرض وبالأنشطة الزلزالية التى تضربها، وهي ما سمّاها "هندسة الكواكب" وتأثيرها على الكرة الأرضية.