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عربي-دولي

الجيش السوري يتصدى لهجوم من "قسد" بدير الزور.. والفصائل المسلحة تقترب من حماة

Lebanon 24
03-12-2024 | 02:31
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أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء، (سانا)آ اليوم الثلاثاء، ان وحدات من الجيش والقوات الرديفة تتصدى لهجوم شنته قوات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان لـ"العربية" و"الحدث" إن الاشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية و"قسد" شرق دير الزور، مشيراً إلى أنه لا سيطرة من قبل "قسد" على القرى الـ7 شرق دير الزور حتى الآن. المرصد السوري أضاف أن "قسد" تضغط بقوة لإخراج القوات الحكومية من 7 قرى في دير الزور.
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وأضاف المرصد السوري أن مقاتلين عشائريين موالين للحكومة يقاتلون "قسد" شرق دير الزور، وأن الفصائل المسلحة باتت على بعد 7 كلم من مدينة حماة. كما أشار لـ"العربية" و"الحدث" إلى أن 40 آلية روسية انتشرت في مناطق القتال، وسط مناشدات من نازحين مدنيين محاصرين في ريف حلب الجنوبي والشرقي.

وكانت "العربية" أفادت بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيطرت على 7 قرى في ريف دير الزور الشرقي تابعة للحكومة والمجموعات المدعومة من إيران.

وأشار ت إلى ان مجموعات موالية لإيران انسحبت من آخر مواقع لها في ريف دير الزور الشرقي.

وتستمر الاشتباكات على عدة محاور في ريف حماة، حيث تواصل "هيئة تحرير الشام" والفصائل التقدم وسط اشتباكات عنيفة وقصف جوي روسي سوري مكثف. وأعلنت "هيئة تحرير الشام" والفصائل عن تمكن مقاتليها من التقدم والسيطرة على بلدات طيبة الامام وحلفايا ومعردس منذ الصباح الباكر.

وقبلها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن روسيا شنت ضربات مشتركة مع الجيش السوري على مواقع للفصائل المسلحة في إدلب وحماة وحلب.

وفي وقت دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى خفض التصعيد في سوريا، دان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي الغارات الجوية الروسية على مناطق ذات كثافة سكانية عالية، حسب تعبيره.(العربية)

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