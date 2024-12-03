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عربي-دولي

عن قوانين الحجاب الجديدة.. هذا ما قاله الرئيس الإيراني

Lebanon 24
03-12-2024 | 03:17
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه قبل فرض قوانين الحجاب الجديدة من المفترض إجراء محادثات، حتى نحافظ على قيمنا الدينية وعدم الإضرار بوحدة وتماسك المجتمع.

وفي حديث تلفزيوني، أشار بزشكيان إلى أنه من "الناحية العملية، على الأقل أنا الذي من المفترض أن أنفذ قوانين الحجاب الجديدة، لدي العديد من الأسئلة والغموض التي ليس من السهل حلها".
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وأضاف: "نحن نريد إصلاح شيء ما، ربما بهذا التدخل نفسد أشياء أخرى كثيرة. سنجري محادثات لنرى كيف يمكننا التعامل مع العملية حتى نتمكن من الحفاظ على مبادئنا وقيمنا الدينية وعدم القيام بشيء من شأنه الإضرار بوحدة وتماسك المجتمع، ومن ثم التسبب في مشاكل للمجموعة بسبب ما نقوم به".
 
وفي أيلول 2023، أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون سيزيد عقوبة السجن والغرامة على النساء والفتيات اللاتي يخالفن قواعد اللباس الصارمة.

وتواجه من ترتدي ملابس "غير لائقة" عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، علاوة على إمكانية جلد أولئك الذين يخالفون القانون، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 360 مليون ريال إيراني، أي ما يزيد عن 8500 دولار أميركي. كما أنهم يواجهون قيودا على السفر والحرمان من الوصول إلى الإنترنت. (روسيا اليوم)
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