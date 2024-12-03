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عربي-دولي
حربٌ باردة رقمية وخطرة بين أميركا والصين
Lebanon 24
03-12-2024
|
03:41
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رغم التحديات التي تواجها الشركات الصينية بالسوق العالمية، تسعى الصين جاهدة لتحقيق قفزات نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس بكين مع الولايات المتحدة لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي أذكى من البشر.
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وفي هذا الشأن، قال ماكس تيجمارك، الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي، إن تطوير الذكاء الاصطناعي العام القادر على التفوق على البشر في جميع المجالات، أصبح أقرب مما نتخيل، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "CNBC".
ويرى أن السباق بين واشنطن وبكين أشبه بـ"سباق انتحاري"، وأن التحدي يكمن في القدرة على السيطرة على هذه أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل تطويرها.
ووفقا له فإن تصريحات إيلون ماسك، التي حذر فيها المسؤولين الصينيين من أن الذكاء الاصطناعي العام قد يُخضع الصين لسيطرة "ذكاء فائق"، لقيت استجابة قوية وأدت إلى تسريع تنظيمات الحكومة الصينية في هذا المجال.
وتحاول الصين دائما فرض لوائح صارمة على التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي.
كما يرى المحللون أن الصين تعمل على تطوير ذكاء اصطناعي يخدم مصالحها الجيوسياسية والمحلية، دون تعريض استقرارها السياسي للخطر.
وتشتد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على الابتكار التكنولوجي، والسيطرة على الأسواق العالمية.
وتسعى واشنطن لتقييد وصول بكين إلى تقنيات مثل أشباه الموصلات، في حين تركز الصين على تعزيز قدراتها المحلية في هذا القطاع الحاسم.
ويرى تيجمارك أن المخاوف المشتركة من الذكاء الاصطناعي العام قد تدفع الولايات المتحدة والصين إلى وضع قواعد أمان وطنية مشتركة، وربما العمل على صياغة إطار دولي يحكم هذه التكنولوجيا. (العربية)
عربي-دولي
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