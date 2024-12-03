Advertisement

عربي-دولي

"لمصلحته ومصلحة بلاده".. دعوة من سياسي تركي للأسد

Lebanon 24
03-12-2024 | 07:29
A-
A+
Doc-P-1287337-638688331342148269.png
Doc-P-1287337-638688331342148269.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية والحليف الرئيسي للحزب الحاكم، الثلاثاء، الرئيس السوري بشار الأسد إلى إجراء محادثات غير مشروطة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ضوء تراجع قوات الجيش السوري في المعارك التي تشهدها سوريا أمام الفصائل المسلحة.
Advertisement

وأكد بهجلي في حديثه في اجتماع مجموعة حزبه على أهمية وحدة الأراضي السورية، قائلاً: "إن احترام الوحدة السياسية والإقليمية للجمهورية العربية السورية أمر أساسي بلا شك. والتفكير بخلاف ذلك، ناهيك عن النظر في البدائل، أمر سخيف"، وفق ما نقل موقع أوبيانت.

وأضاف: "لكن الواقع هو أن الجمهورية العربية السورية أصبحت دولة مقيدة بين دمشق واللاذقية، حيث أصبح ثلثا أراضيها خارج السيطرة، وسيادتها مصابة بجروح خطيرة، وبقاؤها معلق بخيط رفيع".
 
وانتقد بهجلي إحجام الرئيس الأسد عن التعامل مع تركيا، قائلاً: "لقد تجاهل الأسد يد تركيا الممدودة، وأدار أذنه الصماء لدعوات المصالحة والحوار. إن رئيس دولة عانت من الاستيلاء على الأراضي والهزائم العسكرية والزلازل المدمرة لا يزال يحاول الحفاظ على كرامة ظاهرية".

واعتبر أن "عقلية البعث الحالية غير القادرة على قبول الجهود التركية ضد المنظمات الإرهابية، تصر على شروط مسبقة مثل انسحابنا. دعونا نعترف بأن هذا الموقف ليس أقل من عار".
 
وحث بهجلي الأسد على التعامل مع تركيا دون شروط مسبقة، وقال: "في رأينا، لم يفت الأوان بعد. إن إقامة اتصال وحوار مباشر وغير مشروط مع تركيا، فضلاً عن إظهار الإرادة للتطبيع، من شأنه أن يخدم في المقام الأول مصالح الأسد ومصالح بلاده". (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:38 | 2024-12-03
13:37 | 2024-12-03
13:22 | 2024-12-03
13:10 | 2024-12-03
13:04 | 2024-12-03
12:56 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24