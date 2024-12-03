"لمصلحته ومصلحة بلاده".. دعوة من سياسي تركي للأسد

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وأكد بهجلي في حديثه في اجتماع مجموعة حزبه على أهمية وحدة الأراضي السورية، قائلاً: "إن احترام الوحدة السياسية والإقليمية للجمهورية العربية السورية أمر أساسي بلا شك. والتفكير بخلاف ذلك، ناهيك عن النظر في البدائل، أمر سخيف"، وفق ما نقل موقع أوبيانت.



وأضاف: "لكن الواقع هو أن الجمهورية العربية السورية أصبحت دولة مقيدة بين دمشق واللاذقية، حيث أصبح ثلثا أراضيها خارج السيطرة، وسيادتها مصابة بجروح خطيرة، وبقاؤها معلق بخيط رفيع". دعا دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية والحليف الرئيسي للحزب الحاكم، الثلاثاء، الرئيس السوري بشار الأسد إلى إجراء محادثات غير مشروطة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ضوء تراجع قوات الجيش السوري في المعارك التي تشهدها سوريا أمام الفصائل المسلحة.وأكد بهجلي في حديثه في اجتماع مجموعة حزبه على أهمية وحدة الأراضي السورية، قائلاً: "إن احترام الوحدة السياسية والإقليمية للجمهورية العربية السورية أمر أساسي بلا شك. والتفكير بخلاف ذلك، ناهيك عن النظر في البدائل، أمر سخيف"، وفق ما نقل موقع أوبيانت.وأضاف: "لكن الواقع هو أن الجمهورية العربية السورية أصبحت دولة مقيدة بين دمشق واللاذقية، حيث أصبح ثلثا أراضيها خارج السيطرة، وسيادتها مصابة بجروح خطيرة، وبقاؤها معلق بخيط رفيع".

وانتقد بهجلي إحجام الرئيس الأسد عن التعامل مع تركيا، قائلاً: "لقد تجاهل الأسد يد تركيا الممدودة، وأدار أذنه الصماء لدعوات المصالحة والحوار. إن رئيس دولة عانت من الاستيلاء على الأراضي والهزائم العسكرية والزلازل المدمرة لا يزال يحاول الحفاظ على كرامة ظاهرية".



واعتبر أن "عقلية البعث الحالية غير القادرة على قبول الجهود التركية ضد المنظمات الإرهابية، تصر على شروط مسبقة مثل انسحابنا. دعونا نعترف بأن هذا الموقف ليس أقل من عار".

وحث بهجلي الأسد على التعامل مع تركيا دون شروط مسبقة، وقال: "في رأينا، لم يفت الأوان بعد. إن إقامة اتصال وحوار مباشر وغير مشروط مع تركيا، فضلاً عن إظهار الإرادة للتطبيع، من شأنه أن يخدم في المقام الأول مصالح الأسد ومصالح بلاده". (سكاي نيوز عربية)