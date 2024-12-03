المبلغ كبير جدّاً... كم ستتكلف إسرائيل إذا قرّرت حكم غزة عسكريّاً؟

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ذكر موقع "الميادين" أنّ هيئة البث الإسرائيلية نقلت تقديرات المؤسسة الأمنية والعسكرية بأنّ تكلفة "فرض الحكم العسكري على قطاع غزة ستبلغ ما لا يقل عن 25 مليار شيكل سنوياً، أيّ ما يقارب الـ7 مليار دولار".وتشير التقديرات الى أنّه ستكون هناك حاجة إلى نحو 20 مليار شيكل أو ما يزيد على 5 مليار دولار لتمويل القوات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك إبقاء 4 فرق، وأيام خدمة قوات احتياطية، ونفقات أخرى".وبحسب هيئة البث: "يضاف إلى هذا المبلغ تكلفة مئات ملايين الشواكل سنوياً لصالح تشغيل آلية الإدارة المدنية، وتكلفة إضافية تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات شيكل سنوياً مقابل الحد الأدنى من الخدمات المدنية للسكان الفلسطينيين في القطاع.وكان وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش قد تحدث في مؤتمر لمجلس المستوطنات عن التبعات الاقتصادية لاحتلال قطاع غزة، قائلاً: "إنّهم يخيفونني من التكاليف، ليس هناك كذبة أكبر من ذلك".وأضاف سموتريتش: "الأمر لا يكلف الكثير من المال. قيل لي إنّ الأمر سيكلف 5 مليارات دولار، لكنّه سيكلف بضع مئات الملايين على الأكثر". (الميادين)