بالتفاصيل.. إليكم القصة الكاملة لإعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية (صور وفيديو)

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Breaking: National Assembly votes to demand lifting of martial law. People gathered outside National Assembly celebrating pic.twitter.com/DE8M7es24c — Raphael Rashid (@koryodynasty) December 3, 2024

Soldiers are advancing to the main building of the parliament in Seoul. pic.twitter.com/7nAdYpzLpp — Clash Report (@clashreport) December 3, 2024

شعب كوريا الجنوبية يطالب ب إلغاء الأحكام العرفية وإسقاط الديكتاتور ... pic.twitter.com/FItejmaWpB — 🦋Butterfly🦋 (@shemaali_2011) December 3, 2024

زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية ينشر فيديو لتسلقه أحد جدران مقر البرلمان بعد منعه من دخوله#كوريا_الجنوبية #قناة_العربية pic.twitter.com/o3AkNOXJnG — العربية (@AlArabiya) December 3, 2024

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأربعاء، فرض الأحكام العرفية في البلاد، مشيراً إلى أن الهدف هو "القضاء" على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية"، فيما مررت الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال جلسة عامة بالأغلبية تشريعاً يطالب بـ"رفع الأحكام العرفية".إعلان الطوارئ والأحكام العرفية ليس أمرا عاديا في كوريا الجنوبية، كما أن السبب المعلن لا يرقى لكونه حجة مقنعه، وهو بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان.ويعني إعلان الأحكام العرفية تعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، بحجة درء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها البلاد الأحكام العرفية منذ سقوط الحكم العسكري في كوريا الجنوبية واغتيال الدكتاتور الكوري الجنوبي الذي وصل بانقلاب عسكري، بارك تشونغ عام 1979.وكانت قد أعلنت القيادة العسكرية، التي بدأت بإعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس "يون سيوك-يول" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.ودخل المرسوم، الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال "بارك آن-سو"، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 11 مساء.ويضع المرسوم أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة.ويمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقا للمرسوم.وبعيدا عن معارضة الحزب الديمقراطي مشروع الميزانية في البرلمان، اتهم يون المعارضة بتحويل البلاد إلى ملاذ ‏للمخدرات وخلق حالة من الفوضى تضر بالسلامة العامة وسبل العيش.‏واتهم الحزب المعارض الذي يسيطر على البرلمان، بمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي، معلنا أن البرلمان "الجمعية ‏الوطنية" أصبح وحشا يقوض الديمقراطية الليبرالية، والأمة في حالة محفوفة بالمخاطر، تتأرجح على حافة الانهيار.‏وفي نيسان الماضي، تعهد الرئيس يون بإجراء "إصلاحات" بعد انتخابات كارثية للحزب الحاكم عززت هيمنة المعارضة على البرلمان.وحولت نتيجة الانتخابات البرلمانية الرئيس يون إلى "بطة عرجاء"، بينما تواجه البلاد تحديات تشمل تراجع الاقتصاد والعدوانية المتزايدة لكوريا الشمالية.وقال يون: "سأحترم بكل تواضع إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة وأقوم بإصلاح شؤون الدولة وبذل قصارى جهدي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعيشة الناس".بعد ساعات على قرار الرئيس، وافق البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300 على قرار يقضي برفع الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، وذلك وفقا لما جاء في بث تلفزيوني مباشر.وبموجب الدستور، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية عندما تطلب الجمعية الوطنية ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية. (عربي21)