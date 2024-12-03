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الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرتين جديدتين في غزة

Lebanon 24
03-12-2024 | 13:56
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن "حصيلة الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والمتواصلة منذ 7 تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 44502 شهيد و105454 مصابا بعد ارتكاب جيش الاحتلال مجزرتين أسفرتا عن 36 شهيدا و96 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
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وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على دير البلح ورفح، ومدينة غزة وعلى خانيونس جنوب القطاع، كما قصفت المدفعية وأطلقت النار بمنطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، ومشروع بيت لاهيا، ومخيم النصيرات.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن "الاحتلال الإسرائيلي يطلق القذائف بشكل مكثف في محيط مدارس بيت لاهيا التي تؤوي نازحين تزامنا مع قصف مدفعي عنيف". (روسيا اليوم) 
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