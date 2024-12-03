الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرتين جديدتين في غزة

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وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على دير البلح ورفح، ومدينة غزة وعلى خانيونس جنوب القطاع، كما قصفت المدفعية وأطلقت النار بمنطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، ومشروع بيت لاهيا، ومخيم النصيرات.وأفادت مصادر فلسطينية بأن "الاحتلال الإسرائيلي يطلق القذائف بشكل مكثف في محيط مدارس بيت لاهيا التي تؤوي نازحين تزامنا مع قصف مدفعي عنيف". (روسيا اليوم)