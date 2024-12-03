المعارضة الكورية الجنوبية تطالب الرئيس بالتنحّي

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طالب الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية الأربعاء الرئيس يون سوك يول بالتنحّي، متّهماً إياه بالتمرّد بعد فشل محاولته فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد.وقال زعيم الحزب الديمقراطي بارك تشان-داي في بيان: "حتى لو تمّ رفع الأحكام العرفية، فمن المستحيل تجنّب تهمة التمرّد"، مضيفاً: "يجب عليه أن يتنحّى".وبدوره قال هان دونغ-هون زعيم حزب "قوة الشعب" للصحافيين في بث تلفزيوني مباشر على الهواء: "يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي"، مشدداً على أن "كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم".