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عربي-دولي

المعارضة الكورية الجنوبية تطالب الرئيس بالتنحّي

Lebanon 24
03-12-2024 | 19:10
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طالب الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية الأربعاء الرئيس يون سوك يول بالتنحّي، متّهماً إياه بالتمرّد بعد فشل محاولته فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي بارك تشان-داي في بيان: "حتى لو تمّ رفع الأحكام العرفية، فمن المستحيل تجنّب تهمة التمرّد"، مضيفاً: "يجب عليه أن يتنحّى".
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وبدوره قال هان دونغ-هون زعيم حزب "قوة الشعب" للصحافيين في بث تلفزيوني مباشر على الهواء: "يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي"، مشدداً على أن "كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم".
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