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عربي-دولي

خلال مأدبة العشاء.. ترامب يطلق مزحة عن كندا

Lebanon 24
04-12-2024 | 00:20
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قال وزير كندي إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب كان يمزح عندما اقترح أن تصبح كندا الولاية الحادية والخمسين في الولايات المتحدة، وذلك خلال مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن ترامب أدلى بهذه التصريحات ردا على مخاوف ترودو المتزايدة من أن الرسوم الجمركية، التي يهدد ترامب بفرضها على السلع الكندية ستضر الاقتصاد الكندي.
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وقال دومينيك لوبلان وزير السلامة العامة، الذي حضر مأدبة العشاء التي أقامها ترامب يوم الجمعة في نادي مار الاغو الخاص بترامب، إن تصريحات ترامب كانت عبارة عن مزحة.

وقال لوبلان للصحفيين في أوتاوا إن "الرئيس كان يقول دعابات. الرئيس كان يمزح معنا. كان هذا حول هذه القضية بالطبع، ولم يكن تعليقا جديا على الإطلاق".

ووصف لوبلان اللقاء بأنه كان أمسية اجتماعية استمرت 3 ساعات في مقر إقامة الرئيس في فلوريدا في عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد الشكر الأميركي.

وأضاف: "كانت المحادثة ودية وطريفة".

ووصف الوزير الكندي العلاقات بأنها طيبة وودية، وقال إن حقيقة أن "الرئيس كان يمزح بهذه الطريقة معنا" تشير إلى علاقات جيدة.
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